Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте
Любой желающий сможет попрощаться с Юлией Началовой на Троекуровском кладбище с 12:00 до 14:00 мск. На панихиду придут родные и друзья певицы, прочие знаменитости, которые знали и любили артистку. Почти каждый сотрудник Троекуровского кладбища знает о похоронах Юлии Началовой.
"Могилу для Началовой будем готовить сегодня вечером, а может, и утром завтра. Как скажут. Место там, правда, неуютное очень – холодное какое-то, пустое. Только недавно людей там хоронить начали. Вообще жалко Юлю, конечно. Говорят, человеком неплохим была, а тут из-за такой ерунды умерла..." – цитирует работника погоста "Московский комсомолец".
Речь идет о 17-м участке. Юлию Началову похоронят рядом с мужем скандально известной журналистки Божены Рынской, медиаменеджером Игорем Малашенко. С ним простились 18 марта. Малашенко покончил с собой 25 февраля в Испании.
Как рассказали журналистам в ГУП "Ритуал", родственники Юлии Началовой запретили видеосъемку в ритуальном зале и на похоронах. Напомним, что популярная певица умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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