Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте

Появились новые подробности похорон Юлии Началовой, которые состоятся сегодня, 21 марта. Как выяснилось, певица будет покоиться на новом участке Троекуровского кладбища, который его сотрудники назвали холодным, пустым и неуютным.

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