Директор Киркорова взорвался после известия о теракте

Директор Филиппа Киркорова назвал чушью обвинения в адрес Максима Галкина – в том, что шоумен якобы заказал убийство бывшего мужа Пугачевой. Геннадий Рыбак возмущен, что ему второй день обрывают телефон по этому глупому поводу.

Четверо фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале отрицают свою вину. Они утверждают, что целью был только сам бывший муж Аллы Пугачевой – его убийство якобы заказал нынешний супруг Примадонны Максим Галкин.

"Это чушь полнейшая. Тут даже нет поводов для комментария. Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают", – заявил изданию Ura.ru директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак.

Один из обвиняемых по делу, которое завершило МВД Дагестана, – уроженец кавказской республики Хидирнеби Казуев – заявил, что в 2017 году, когда он был в Москве, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство Филиппа Киркорова. Галкин признался Казуеву, что приревновал певца к Алле Пугачевой.

После того как уроженец Дагестана согласился, ему дали задаток – миллион рублей, телефон и сим-карту. Однако позже, как утверждают обвиняемые, они отказались от своего плана. По их словам, при взрыве могло погибнуть слишком много людей.

Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова просит вызвать на допрос Галкина, самого поп-короля и Пугачеву. Они якобы могут подтвердить его слова. Однако следствие решило, что молодой человек просто хочет затянуть расследование. Ходатайство о допросе Галкина, Пугачевой и Киркорова отклонили.