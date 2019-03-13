Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова

Убийство Филиппа Киркорова заказал Максим Галкин. Подтвердить это может Алла Пугачева, которую обвиняемый в подготовке покушения просит вызвать на допрос.

Филипп Киркоров – бывший муж Аллы Пугачевой – был целью покушения, которое готовилось в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца в Махачкале. Заказчик убийства - шоумен Максим Галкин. МВД Дагестана завершило расследование дела о подготовке теракта.

Обвиняемый – уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев. Житель кавказской республики рассказал, что в 2017 году, когда он был в Москве, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей – за убийство Киркорова. И признался Казуеву, что приревновал певца к Алле Пугачевой. После того, как уроженец Дагестана согласился, ему дали задаток – 1 миллион рублей, телефон и сим-карту.

Подтвердить слова обвиняемого могут Галкин, Киркоров и Пугачева, которых Казуев требует в связи с этим срочно допросить. Однако следствие решило, что молодой человек просто хочет затянуть расследование и ходатайство о допросе артистов отклонили, рассказал адвокат Казуева.

По уголовному делу об организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Чтобы устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале, они закупили необходимые компоненты, дали присягу на верность лидеру запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и изготовили бомбу, сообщает Ura.ru.

Готовивший покушение на бывшего мужа Пугачевой Казуев заявил следователям, что отказался от якобы предложенного Галкиным плана. Причина в том, что "могли пострадать много людей", передает телеканал "360". Максим Галкин комментариев на этот счет не дает. Шоумен утверждает, что это "не его тема". Пугачева также хранит молчание, пишет "Царьград ТВ".