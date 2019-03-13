Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова
Филипп Киркоров – бывший муж Аллы Пугачевой – был целью покушения, которое готовилось в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца в Махачкале. Заказчик убийства - шоумен Максим Галкин. МВД Дагестана завершило расследование дела о подготовке теракта.
Обвиняемый – уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев. Житель кавказской республики рассказал, что в 2017 году, когда он был в Москве, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей – за убийство Киркорова. И признался Казуеву, что приревновал певца к Алле Пугачевой. После того, как уроженец Дагестана согласился, ему дали задаток – 1 миллион рублей, телефон и сим-карту.
Подтвердить слова обвиняемого могут Галкин, Киркоров и Пугачева, которых Казуев требует в связи с этим срочно допросить. Однако следствие решило, что молодой человек просто хочет затянуть расследование и ходатайство о допросе артистов отклонили, рассказал адвокат Казуева.
По уголовному делу об организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Чтобы устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале, они закупили необходимые компоненты, дали присягу на верность лидеру запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и изготовили бомбу, сообщает Ura.ru.
Готовивший покушение на бывшего мужа Пугачевой Казуев заявил следователям, что отказался от якобы предложенного Галкиным плана. Причина в том, что "могли пострадать много людей", передает телеканал "360". Максим Галкин комментариев на этот счет не дает. Шоумен утверждает, что это "не его тема". Пугачева также хранит молчание, пишет "Царьград ТВ".
Судя по всему, звезда любит эксперименты
Артист опубликовал трогательные фото
Телеведущая поделилась эмоциями в соцсети
Актер и его супруга погрязли в конфликтах