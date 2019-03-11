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"Как у козы рожки": народ взорвался из-за торчащих коленей Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна появилась на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в дерзком мини. Смелый наряд Аллы Пугачевой оценили не все.
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Алла Борисовна появилась в Кремлевском дворце в очень коротком платье черного цвета, ее образ дополнили плотные гольфы и ботфорты на высоких каблуках в тон. На плечи звезда накинула удлиненный алый пиджак.

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Алла Борисовна Пугачева певица

После того, как фото с мероприятия попали в Сеть, молодежный лук Пугачевой стал предметом бурного обсуждения. Интернет-обыватели отмечали, что 69-летняя Примадонна совершила большую ошибку, выбрав наряд, открывающий ноги. Некоторым пользователям соцсетей торчащие колени Аллы Борисовны показались некрасивыми, также звезду упрекали в излишней худобе.

"Как же Пугачева страшна со своими атрозными коленками .Ножки похожи, как у козы рожки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жуткое зрелище: Пугачева в мини. На юбелейном концерте может в бикини ее увидим", "а уж Пугачевой неужели ник то не может подсказать, что стыдно так одеваться в таком возрасте и показывать искореженные ноги?", "да уж ,действительно,страшнА стала ,а одеваться никогда не умела,то всю молодость в балахоне пробегала ,то сейчас под старость опомнилась, при молодом муженьке,стала одеваться как тинейджерка "сзади пионерка,спереди пенсионерка" ахах страх божий,возраст свой надо уважать, а не издеваться над ним...:((", "Аллу будто эксгумировали с ближайшего кладбища. Что она – нелепа до безобразия", – рассуждал народ.

Меж тем, преданные поклонники встали на защиту Примадонны. Отмечалось, что Алла Пугачева похудела из-за серьезного заболевания – сахарного диабета.

"Молодец АБП. Дает недоумкам и ущербным бабенкам выпустить пар. Если уж у них-убогих-жизнь не удалась-пусть гадости пишут в адрес красивой и счастливой женщины", – отметил фанат Аллы Пугачевой.

Автор: Руслана Алексеева11 марта 2019, 21:41
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