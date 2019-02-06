Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть

Момент попал в объективы видеокамер во время последнего появления принца Гарри и его жены на публике. Журналисты случайно сняли шевеления будущего королевского наследника.



Ролик быстро распространился в соцсетях. В нем видно, как живот герцогини Сассекской вдруг начинает двигаться. При этом стоящая в профиль к зрителям Меган Маркл делает вид, что ничего не происходит.

Видео успели посмотреть десятки тысяч человек. В Instagram оно собрало массу восторженных комментариев. Многие скептики, считавшие, что Маркл не беременна, убедились: они с принцем Гарри ждут малыша.

Нашлось объяснение и тому, почему Меган Маркл все время на публике держится за живот. "Он или она действительно хочет встретиться с нами, люди! Неудивительно, что маме нужно держаться за живот, чтобы успокоиться", "Бедная Меган, иногда это неудобно", "Она почувствовала, когда ребенок толкнул ее. Она посмотрела вниз", – высказались поклонники Гарри и Маркл.

Ходили слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские обратились к услугам суррогатной матери. Пользователи Сети утверждали, что Меган Маркл носит накладной живот. По мнению диванных экспертов, герцогиня Сассекская придерживает его на публике, чтобы обман не раскрылся.