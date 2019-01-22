Затравленная Маркл скрывается от людей

Герцогиня Сассекская была вынуждена закрыть свою секретную страницу в Instagram. Таким образом Меган Маркл решила обезопасить душевное здоровье от критики недоброжелателей.

В прошлом актриса вела собственный блог The Tig, в котором рассказывала читателям о моде, красоте, путешествиях и еде. Однако как только она стала членом королевской семьи, пришлось закрыть аккаунт. Близкий друг Меган Маркл рассказал, что после этого она решила создать секретную страницу. "Создала фейк-аккаунт, чтобы следить за новостями друзей", – сообщил он.

Вскоре герцогине пришлось закрыть и его. Поводом стали негативные комментарии пользователей. "Меган читала сообщения интернет-троллей и видела заголовки в газетах. Она приняла решение закрыть аккаунт перед Рождеством, что защитить свое душевное здоровье. Чувствовала себя невероятно одинокой", – передает слова анонимного источника The Sun.

Герцогиня действительно переживает непростой период. В британской прессе активно распространяются слухи о ее конфликте с отцом, а также с женой принца Уильяма. Бывшие королевские слуги часто рассказывают истории, свидетельствующие о непростом характере бывшей актрисы.

Недавно супруга принца Гарри стала получать угрозы от недоброжелателей. Меган Маркл стали мишенью для террористической неонацистской группировки. "Она не чувствует себя в безопасности, когда выходит на улицу без охраны. Герцогиня боится, что на нее могут напасть. Гарри не хочет, чтобы с ней что-нибудь произошло, и изо всех сил старается защитить ее", – поделился близкий друг бывшей актрисы.