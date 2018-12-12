Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение

В последнее время пользователи Сети заметили, что герцогиня Сассекская практически все время держит руки на своем животе. За это Меган Маркл подверглась насмешкам и критике.

Хэйтеры затравили жену принца Гарри за ее странную, как им кажется, привычку. Хотя такой жест, как поддержка животика, присущ всем беременным женщинам.

Особенно недоброжелатели Меган Маркл активировались после прошедшей в Лондоне церемонии награждения Fashion Awards хейтеры. "Меган, мы знаем, что ты беременна, остановись уже", "Перестань, пожалуйста, трогать свой живот, он же не отвалится", "Ни разу не видел, чтобы беременные женщины так часто держались за живот", "Так демонстративно, надоела уже", – написали интернет-пользователи.

При этом многие считают, что Меган Маркл делает это только ради того, чтобы в очередной раз показать всем, что она ждет ребенка от принца Гарри. Ранее эксперт Кэтрин Грейвс высказала мнение, что таким образом Маркл таким образом "практикует родительскую заботу", что для малыша будет очень полезно.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители монаршей семьи пояснили, что Меган Маркл хочет иметь больше пространства, когда появится первенец.