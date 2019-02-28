Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия

Артист со сломанной ногой после операции находится в больнице. Дима Билан записал видеообращение к поклонникам, заявив, что не собирается сдаваться и предаваться унынию.

"А поеду-ка я… на рентген!" – в самом начале ролике с истерическим смехом произнес певец. Затем он показал своим фолловерам, как на кресле-коляске его везут к врачу, который комментирует его состояние. "Все уже хорошо. Скоро буду бегать!", – заверил Дима Билан.

Свое видео исполнитель снабдил длинным и обстоятельным постом. Судя по нему, Дима Билан очень хочет как можно скорее вернуться на сцену, но пока он бессилен воплотить это желание. "Сегодня целый день общались по туру и возможности переноса части городов с шоу #планетабилан, запланированных в марте на осень!!! И все, кто купил билеты на мартовские шоу, главное не переживайте за билеты – все сделаем в лучшем виде!!!" – пообещал певец.

"Вернуться на сцену хочу со 100% й уверенностью и быть на максимуме своих возможностей, и потом мое каждодневное общение со светилами хирургии тоже вносят свои коррективы в мои планы!!!" – отметил Дима Билан. Он объяснил, что тур предполагает долгие переезды, отсутствие рядом лечащего врача и насыщенную двухчасовую программу.

"А реабилитация должна быть максимально серьезной и качественной!" – добавил Билан. "Я уверен, что это время, которое дала мне судьба, использую с пользой – продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл", – поведал о планах на ближайшее будущее Дима Билан. По словам певца, "буксовать" он не собирается.

Артист поблагодарил поклонников за поддержку и пожелал всем, кто болеет, как и он, поскорее выздороветь. "Всем, кто задепрессировал – скоро весна, осталась одна ночь)), бодритесь", – на обнадеживающей ноте резюмировал свое послание Дима Билан.