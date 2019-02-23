Билан с переломанными ногами 3 часа отжигал на питерской сцене

Серьезная травма не помешала Диме Билану дать трехчасовой концерт в Санкт-Петербурге. Певец сломал ногу – и, тем не менее, "отжигал", как и прежде. Поклонники восторгаются геройством артиста.

О несчастном случае известный исполнитель Дима Билан сообщил своим подписчикам в видеообращении. По словам певца, 18 февраля он, выйдя из дома, поскользнулся на льду и заработал двойной перелом.

Билан заявил, что, несмотря на серьезную травму, не намерен отменять свое выступление в городе на Неве. "18 числа вышел из дома и поскользнулся на льду. Двойной перелом. Но я не отменяю концерт в Санкт-Петербурге, ведь нас так просто не возьмешь", – такое видеообращение увидели зрители шоу "Планета Билана".

Пришедшие на концерт петербуржцы были в восхищении: Билан на протяжении трех часов отжигал на сцене. По словам свидетелей, со стороны могло показаться, что никаких травм у него нет. И по энергетике концерт нисколько не уступал обычным выступлениям музыканта.

"С переломом ноги в двух местах он зажег Ледовый, он нереальный", – пишут фанаты. Поступок Билана они называют героическим.

Позже певец сообщил, что ему предстоит операция – в ногу должны вставить пластину. Врачи настаивали на немедленном лечении – однако Билан отложил процедуру, чтобы не огорчить поклонников. Потрясенные концертом зрители желают Билану скорейшего выздоровления, пишет "Комсомольская правда".