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Билан слег в больницу после выступления на переломанных ногах

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Дима Билан перестал геройствовать и обратился за помощью к медикам. Поп-исполнитель отработал трехчасовой концерт с двойным переломом.
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Дима Билан лег в больницу на серьезную операцию. Снимок из палаты он опубликовал в сторис своем Instagram. Днем ранее певец рассказал своим подписчикам, что получил серьезную травму – двойной перелом, но отменять концерт не собирается – три часа он честно отработал на питерской сцене.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив! Тур #планетабилан в силе! Буду держать вас в курсе! Отчёт за мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня – это было НЕЧТО!", – написал Билан. 

Поклонники в комментариях бурно восторгаются поступком артиста.

Фанаты, бывшие на концерте, пишут, что со стороны могло показаться, что никаких травм у Димы Билана и нет. И по энергетике концерт нисколько не уступал обычным выступлениям музыканта.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

"С переломом ноги в двух местах он зажег Ледовый, он нереальный", – пишут поклонники. Поступок Билана они называют героическим.

Позже певец сообщил, что ему предстоит операция – в ногу должны вставить пластину. Врачи настаивали на немедленном лечении – однако Билан отложил процедуру, чтобы не огорчить поклонников. Потрясенные концертом зрители желают Билану скорейшего выздоровления.

24 февраля 2019, 11:47
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