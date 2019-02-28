Девять шурупов и пластина: хирурги собрали ногу покалечившемуся Билану
Билан сообщил подписчикам, что перенес операцию. Врачи собрали переломанную в двух местах кость голени знаменитости.
"Вкрутили девять шурупов и вставили пластину. Все идет по плану. Завтра расскажу подробнее. Буду делиться информацией о восстановлении после операции" – написал Дима в личном Instagram.
Отметим, что 37-летний Билан несколько дней ходил покалеченный. Артист упал аккурат перед концертом. Вокалист не стал отменять выступление, хотя врачи настаивали на срочной госпитализации.
Дмитрий, превозмогая боль, вышел на питерскую сцену и честно отработал. Отметим, что зрители, посетившие выступление, даже не поняли, что с Биланом что-то не так. Со стороны могло показаться, что никаких травм у него нет.
"И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив! Тур #планетабилан в силе! Буду держать вас в курсе! Отчет за мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня – это было НЕЧТО!" – написал после выступления Билан.
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