Раскрыты грязные подробности развода Аршавина

Футболист и его супруга Алиса встретятся в суде 26 февраля. Ее адвокат Марина Дубровская поделилась подробностями скандального бракоразводного процесса Аршавиных.

Ранее жена спортсмена написала заявление в полицию на Андрея Аршавина. По нему сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алиса заявила, что муж угрожал ей, вымогал деньги, а также отнял автомобиль, на котором они ездили с детьми.

По словам адвоката, состояние подзащитной подавленное, она испугана. Также Дубровская раскрыла грязные детали расставания Аршавиных. "Все происходило очень некрасиво. Он приехал с мужчинами – все в черных в капюшонах. Конечно, и Алиса, и дети испугались. Сегодня она дает объяснение в МВД по своему заявлению", – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда".

Кроме того, адвокат не исключает, что жене Аршавина в скором времени придется делить с ним имущество и подать иск на алименты. У Андрея и Алисы общая двухлетняя дочь. Более того, ее двое старших детей от предыдущего брака называют футболиста папой.

Марина Дубровская отметила, что дети, которых Аршавин воспитывал, тоже напуганы. "Он заблокировал номера детей. Старшие все понимают и боятся, а младшая просто все чувствует и переживает. Почему у Андрея такое отношение к детям – непонятно", – рассказала адвокат.

Напомним, Андрей Аршавин расстался с предыдущей женой Юлией Барановской в 2012 году. У пары – трое общих детей, которых телеведущая воспитывает одна. Спортсмен долго не общался с наследниками, но недавно возобновил отношения.