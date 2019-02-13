Проглотившему язык Аршавину дали шанс

Адвокат Анна Давыдова оценила ситуацию футболиста после заявления его супруги Алисы в полицию. Она полагает, что Андрею Аршавину не грозит судьба его коллег Александра Кокорина и Павла Мамаева, попавших за решетку из-за драк.

Она объяснила, что в соответствии с Семейным законодательством России, все нажитое в браке имущество подлежит разделу в равных долях. Исключением являются определенные законом случаи, когда суд может отступить от равенства долей.

"Например, если Аршавин докажет, что супруга не работала, находясь в браке и не желала заниматься трудовой деятельность, тем самым не приносила никакого дохода в семью. В данном случае речь идет об автомобиле, который, со слов Алисы, последний с неизвестными отобрал у нее, так как совместным имуществом вправе пользовать оба супруга", – прокомментировала "Дни.ру" Анна Давыдова. А вот с деньгами, которые, якобы Аршавин требует от своей жены, здесь правоохранительным органам предстоит разобраться, дело обстоит сложнее.

"Все сведения, указанные в заявлении супруги футболиста, подлежат доказыванию. После опроса Аршавина выяснится, что он ей не угрожал, а просил вернуть деньги, которые он же ей и дал, и они были внесены на ее счет в банке или еще какие-либо подобные обстоятельства. Но для этого необходимо детальное разбирательство по поданному заявлению", – отметила адвокат. При этом она добавила, что в процессе разбирательства правоохранителями будут изучены смс-сообщения и другие – обстоятельства дела.

Также юрист высказалась об угрозах Аршавина о возбуждении уголовного дела против Алисы. Она заявила, что они не являются угрозами как таковыми, поскольку "не зависят от воли Аршавина, так как являются прерогативой правоохранительных органов, а не футболиста".

Давыдова предположила, что футболист может иметь основания для таких высказываний, пока неизвестных общественности. "В любом случае, на тот вопрос ответит проверка, которая будет произведена по заявлению супруги Аршавина", – заключила адвокат. Таким образом, юрист полагает, что у футболиста есть шанс избежать сурового наказания.

Сам Андрей Аршавин пока "проглотил язык". Спортсмен отказался комментировать заявление в полицию от супруги Алисы. В свою очередь адвокат Александр Добровинский подтвердил, что заявление в правоохранительные органы подано. Он уточнил, что будет представлять интересы Алисы.

Напомним, супруга Аршавина заявила, что Андрей отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350. По ее словам, муж пообещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он когда-то давал.