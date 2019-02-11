Жена заявила на Аршавина в полицию за угрозы
Женщина написала заявление в полицию. По словам Алисы, Аршавин отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350, а также обещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он ей когда-то давал.
"Аршавин А.С. угрожает мне по телефону, путем направления смс-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждением против меня уголовных дел", – цитирует заявление Telegram-канал Mash.
Стало известно и то, что 11 числа Аршавин подал в мировой суд заявление о расторжении брака с Алисой. В свою очередь адвокат Аршавина Павел Волошин не может поверить в то, что Алиса написала заявление против футболиста. Юрист уверен, что супруги смогут разрешить все проблемы по-хорошему.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Если вину
Аршавина удастся доказать, ему будет грозить обвинение по нескольким статьям.
Напомним, что разлад в семье Аршавина произошел накануне Нового года. Дело в том, что футболиста видели в компании юных спутниц. Одна из них якобы даже в соцсетях писала признания в любви.
На фоне расставания с Алисой спортсмен выложил в соцсети фотографии со встречи со своими тремя детьми от первого брака с Юлией Барановской. Эту семью Аршавин покинул, когда младший малыш только собирался появиться на свет.
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