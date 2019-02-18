Меркантильный Аршавин отобрал у жены элитную иномарку
В процессе переговоров о разводе Андрей Аршавин, не дождавшись начала официальной процедуры расторжения брака, потребовал отдать ему элитную иномарку – Mercedes GL350. По словам его жены Алисы,автомобиль был общим, его использовали для перевозки детей.
Как отмечает Super, в распоряжении которого и оказался заветный ролик, на записи видно, как Андрей Аршавин приехал к загородному дому жены, находящемуся под Санкт-Петербургом, в сопровождении охраны и друзей, чтобы забрать автомобиль.
Взяв у Алисы ключи, футболист вынес из машины детское кресло и передал его жене. Интересно, что в столь щекотливой ситуации пара не демонстрировала негативных эмоций. Все прошло в довольно спокойной остановке, если судить по видео, сделанное, что любопытно, скрыто, с балкона, таким образом, чтобы камеру не заметил Андрей Аршавин.
Отметим, что первое судебное заседание по бракоразводному процессу футболиста состоится 26 февраля, куда его супруга Алиса намерена придти в сопровождении сразу двух адвокатов -Александра Добровинского и Марины Дубровской. В свою очередь, интересы Андрея Аршавина представляет Павел Волошин.
Напомним, неделю назад Алиса Аршавина заявила в полицию на собственного мужа, обвиняя его в том, что он отобрал у нее их общий автомобиль, и угрожает ей. "Аршавин А.С. угрожает мне по телефону, путем направления смс-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждением против меня уголовных дел", – привел слова заявления Алисы Telegram-канал Mash. Почти сразу же стало известно, что Андрей Аршавин подал на развод.
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