Народ забросал камнями ненасытную юбиляршу Пугачеву

Предстоящее шоу в честь 70-летия Примадонны в Кремлевском дворце не обсуждает только ленивый. Особенно горячие баталии в Сети вызывают заоблачные цены на концерт Аллы Пугачевой.

Так, место в третьем ряду партера на концерт "Алла Пугачева. P.S." в Москве обойдется в 260 тысяч рублей. Завышенные расценки шокировали и даже взбесили многих наших соотечественников.

В соцсетях появилась масса негативных отзывов и критических комментариев. "Может деньги с концерта она передаст на лечение детей??? Вдруг чудо произойдет???", "Даже не смешно, Пугачева и благотворительность, мне кажется, вещи не совместимые", "Алла Пугачева получит на свой концерт 40 миллионов, а зарплата работников подождет", – негодуют пользователи Twitter, просто забросав камнями Примадонну. Некоторые назвали певицу ненасытной.

30 лет тому назад побывав на её концерте решила, что больше на концерты хабалки не хожу. Правда билеты были не такие дорогие как сейчас. Но сегодня смотреть на потрёпанных прохиндеев желания смотреть вообще нет. https://t.co/fdcSJMBPe5 — Наталия (@Nata4468) 13 февраля 2019 г.

@NatalieB1952 внук тоже побирается.Совсем семейка стыд потеряла.Надо бы бойкот такому концерту.Она не боится возмездия за это? — Татьяна Кудрявцева (@megaslonik) 13 февраля 2019 г.

Так, масштабное шоу певицы состоится в Кремлевском дворце состоится 17 апреля 2019 года. "Нищебродов" же приглашают послушать песни Пугачевой в исполнении других звезд – Киркорова, Шнурова, Вайкуле, Лолиты, Буйнова 8 апреля в московском Crocus City Hall. Цены на билеты не превышают 60 тысяч рублей.

туда ходят не послушать, как поет Пугачева, туда ходят за фразой "Когда мы были на концерте Пугачевой в Кремлевском..." — Григорич (@bernowsky) 13 февраля 2019 г.

Напомним, в начале 2019 года произошел скандал в связи с тем, что цены на места на юбилейный концерт певицы "Алла Пугачева. P.S." достигали суммы в размере 375 тысяч рублей. В Сети появилась информация о том, что представители Пугачевой обратились к "Вертолетам России" с просьбой оказать спонсорскую поддержку проекту в размере 40 миллионов рублей.