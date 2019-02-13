Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея

В России грядет великое событие – 70-летие Аллы Пугачевой. К этому празднику телеканалы готовят специальную сетку вещания. Концерты, интервью, рассказы мужей, детей и друзей – всего будет в избытке. Должны появиться "неизвестные подробности из жизни Примадонны" в ток-шоу Борисова, Малахова и Шепелева. Ожидается, что по такому случаю в стране даже объявят выходной.

Торговцы цветами рассказывают, что на середину апреля планируют заказывать большие объемы товара и поднять цены. Примадонне, как известно, нравится получать в подарок желтые тюльпаны или букеты из лизиантусов, а вот колючие цветы ей не по нраву.

"В этом году нас кормят четыре праздника: День святого Валентина – 14 февраля, Международный женский день – 8 марта, День знаний – 1 сентября и юбилей Аллы Пугачевой – 15 апреля, который растянется на несколько дней, – признались продавцы роз и хризантем. – Выручка за все эти дни превысит годовую".

Правда, поздравить лично последнюю народную артистку Советского Союза (после нее это звание больше никому не давали) смогут далеко не все. В день рождения певица, как говорят в ее окружении, соберет около 300 человек из ближнего круга в шикарном ресторане в центре города. А попасть на юбилейный концерт в Кремлевском дворце сможет только лично приглашенная артисткой знать – цены на билеты достигают 270 тысяч.

Нищебродов же приглашают послушать песни Пугачевой в исполнении других звезд – Киркорова, Шнурова, Вайкуле, Лолиты, Буйнова. Цены на билеты не превышают 60 тысяч рублей, так что по карману всем. Как известно, средняя пенсия в Москве составляет 17,5 тысячи рублей. Всего за три месяца даже старики могут накопить на концерт, а для работающих поклонников звезды эта сумма пустячная.

Впрочем, за удовольствие послушать Пугачеву никаких денег не жалко. К тому же она обновила репертуар: прежде пела "Старинные часы" и "Миллион алых роз", а теперь – "Что вижу, то пою" и "Поживи в моей шкуре". Да и узнать артистку почти невозможно – балахоны уступили место мини-юбкам, шортам и футболкам. Все эти фантастические перемены стоят денег, которые мы будем копить к апрелю, чтобы подарить Алле Борисовне вместе с нашей любовью.