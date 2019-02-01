По следам Кати Лель: финалиста "Битвы экстрасенсов" похитили инопланетяне

Финалиста 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов", народного целителя Анатолия Леденева похитили инопланетяне. Это произошло в 1990-х – с тех пор и прорезались у Анатолия необычные способности.

НЛО пролетало над Москвой, точнее над Савеловским вокзалом, когда пришельцы заметили своего старого знакомого Анатолия Леденева. Дело в том, что они уже похищали его как-то раз, когда Анатолий был маленьким. И на второй встрече, по словам участника "Битвы экстрасенсов", решили забрать его к себе.

"Меня похищали в детстве, у меня способности еще с детства. А вот за 90-е годы есть даже документы, что над Савеловским вокзалом НЛО зависало, и они меня забирали. Тело мое было на земле, они брали мою душу. Предлагали мне другое тело у себя, я отказался", – заявил Леденев. Экстрасенс ни капли не сомневается, что инопланетяне могли это сделать.

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" уверен: похищение можно очень легко организовать, если ввести жертву в "регрессивный гипноз". По словам Леденева, после каждого похищения пришельцы стирают память у людей – так как подобные контакты пока рано афишировать, передает Life.ru.

Прокомментировал участник "Битвы экстрасенсов" и рассказ певицы Кати Лель, у которой пришельцы похитили два зуба. По словам Леденева, это обычное дело. "ДНК больше всего сохраняется в зубах. Все гниет, все разрушается, а в зубе, если он еще и целый, внутри можно взять живую ДНК. У нее очень легко могли взять зубы для этого", – рассказал финалист "Битвы экстрасенсов". И пояснил: ДНК пришельцам нужна, чтобы создавать новых людей.