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Шоу-бизнес

Разоблаченные ведьмы с "Битвы экстрасенсов" в исступлении набросились на россиян

Фото: пресс-служба
Казалось, этот морок прошел, рассеялся, словно утренний туман. Страна только-только перекрестилась, узнав, что "Битва экстрасенсов" – постановочное шоу, в котором морочат голову и наживаются на чужом горе. И вот новая напасть – на волне шумихи с разоблачением проект экстренно объявил о старте нового сезона.
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3 февраля на канале ТНТ стартует шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". "Самые мощные ясновидящие вновь помогут реальным людям с их реальными проблемами, – говорят продюсеры передачи. – От того, что вокруг стало больше скептиков, люди со сверхспособностями существовать не перестанут. Редакцию проекта  заваливают тысячи писем с просьбами о помощи. Те, кто уже неоднократно показывал свою силу, вновь спешат на выручку тем, кто попал в магический переплет".

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Словом, разоблаченные ведьмы и колдуны в исступлении снова набросятся на россиян и будут их оболванивать приворотами и прочей псевдонаучной ерундой. Свами Даши устроит настоящий сеанс экзорцизма, изгоняя дьявола. Зулия Раджабова и Леонид Коновалов поедут в гости, чтобы своими глазами увидеть, как сбылись их предсказания спустя несколько лет. Константин Гецати попробует спасти девушку, за которой охотится смерть. Тайны, которые якобы скрыты от всех, также разгадают Елена Голунова, Александр Шепс, Соня Егорова, Виктория Райдос, Лилия Хегай, Надежда Шевченко, Кажетта и Александр Кинжинов.

Напомним, в начале января на канале "Россия" вышло сенсационное расследование Бориса Соболева "Идущие к черту". Из него следовало, что "Битва экстрасенсов" – это сборище шарлатанов и сумасшедших, что все показанное в проекте – обман, что никто из участников не обладает экстрасенсорными способностями, а за выход в финал и победу все платили большие суммы. 

25 января 2019, 12:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые скандальные экстрасенсы

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