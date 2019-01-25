Агрессивный Башаров набросился на критика "Битвы экстрасенсов"

Скандал вокруг шоу "Битва экстрасенсов" пошел на новый виток. Ведущий программы Марат Башаров обвинил в обмане и подлоге автора фильма "Идущие к черту". Лента Бориса Соболева должна была стать разоблачением всех "программ о колдунах".

Участники "Битвы экстрасенсов" заверяют: ничего такого, что было озвучено в фильме Бориса Соболева, они не говорили. И никаких проверок не проходили. В частности, Мехди Эбрагими Вафа заявил: ему приписали заявления о выплате денег за успешные выступления в проекте. Он заметил, что на момент съемок третьего сезона "Битвы экстрасенсов" был студентом – так что таких денег у него просто не водилось.

В фильме также приводились слова Марата Башарова и Сергея Сафронова – ведущие, якобы, открыто признавались на камеру, что участники программы получают подсказки, а людей со сверхспособностями на самом деле не существует.

Марат Башаров ответил Борису Соболеву, опубликовав видео в своем Instagram. Артист заявил, что вообще никогда не давал интервью этому журналисту. А Соболева обвинил в подлоге.

"Два года назад некая съемочная группа пришла ко мне брать у меня интервью о театре, я с удовольствием согласился их принять, пригласил в театр, к себе в гримерку. Естественно, чего и следовало ожидать от вашей журналистской братии, со второго вопроса посыпались вопросы не о театре, а про "Битву экстрасенсов". И я рассказывал, что никакой постановки и подставы в этом проекте нет", – сказал Марат Башаров.

Актер прямо заявил, что Соболев пошел на обман и подлог: он взял фрагменты интервью Башарова с другим журналистом и использовал их в своем фильме против "Битвы экстрасенсов". Кроме того, журналист выдал за признание шутку ведущего о том, что он берет 1 миллион долларов за то, "чтобы подсказывать неправильно". "Битва экстрасенсов" взяток не берет, заключил Башаров.