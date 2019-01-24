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"Подкуп с постановкой": звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла грязную подноготную шоу

Кадр из фильма "Ведьмы"
Участница первого сезона проекта "Битва экстрасенсов" Дарья Миронова больше не намерена молчать. Она решилась на откровение признание.
прочитано 1328 раз

"На "Битве" были испытания, которые невозможно было пройти хотя бы потому, что предложенные экстрасенсам обстоятельства являлись откровенно постановочными, – рассказала Миронова в интервью "Дни.ру". – Были также испытания, в которых истории оказывались настолько запутанными, что разобраться в них очень сложно. Даже противоречащие друг другу эксперты были в чем-то правы. Безупречно пройти такие испытания можно только в том случае, если заранее знаешь ответ. Поэтому "слив" информации в любом случае имел место".

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"Интересный поворот произошел, когда участников осталось четверо, – продолжила она. – Нам обозначили сумму, которую нужно заплатить, чтобы занять призовое место в проекте. Я не могу сказать точную цифру, но на 2006 год это была стоимость квартиры. Такой суммой я не располагала, пришлось отказаться, а остальные заплатили. После этого из шоу меня начали буквально выдавливать, хотя я, ко всеобщему огорчению, продолжала показывать хороший результат".

"Что касается Натальи Воротниковой, которая стала победительницей первого сезона "Битвы экстрасенсов", то есть интересная история, – поведала ясновидящая. - В перерывах между съемками Наталья рассказала нам о своей тяжелой жизни и непростых семейных обстоятельствах: она живет за городом, ее брат – беспробудный алкоголик, да и сама она пьет, работает медсестрой за копейки. При этом на съемки ее привозил мужчина, который впоследствии стал продюсировать Наталью Воротникову в рамках своего центра. Как я понимаю сейчас, победа Воротниковой была спланирована и проплачена, чтобы затем она как часть команды центра приносила прибыль".

Дарья Миронова. Фото: Пресс-служба

Автор: Иван Губкин24 января 2019, 12:15
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