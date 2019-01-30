Участнику шоу "Битва экстрасенсов" грозили раком за победу

Целитель Владимир Муранов раскрыл тайны закулисья популярнейшей программы о магах и колдунах. Победитель одного из прошлых сезонов шоу "Битва экстрасенсов" рассказал о шантаже и угрозах от продюсеров и других участников.

Целитель отмечает, что сложнее всего на проекте ему удавалось выносить прессинг других претендентов на победу. "Было и много "доброжелателей": когда ты уходишь на испытание, а тебе коллеги по цеху говорят на ухо: "Не старайся там, у тебя все равно через год рак будет", – вспоминает звезда шоу "Битва экстрасенсов" предостережение коллеги.

Муранов отмечает, что не вписывался в пеструю компанию магов и прорицателей, ведь он приходил не за победой, а из чистого любопытства. "Мне там было, наверно, тяжелее всех. Я был словно чужой среди своих, я был тем, кто не хотел побед и ударов, мне было просто интересно, как это работает", – заметил он.



По словам Владимира, когда ситуация дошла до предела, он захотел покинуть "Битву экстрасенсов". Однако продюсеры уйти ему не позволили, они пригрозили штрафом в полмиллиона рублей. "Откуда у меня такие деньги, когда я принимал людей за "конфеты", – заметил целитель.



Муранов вспоминает, что испытания на "Битве экстрасенсов" на самом деле длились часами. Все, что не вписывалось в сценарий, вырезалось, и в итоге в эфир выходила одна-две минуты от первоначального материала.

"Доходили до меня слухи и о подставных людях в проекте, но это лишь слухи, как и то, что сейчас говорит фильм об экстрасенсах. Проект очень интересен с точки зрения познания о нас о людях, насколько мы все необычны и сколько каждому даровано, если бы он не был под углом зрения всех этих криминальных историй, а сделали бы его с учеными, физиками, докторами, уверен многое бы за эти годы можно было бы изучить", – цитирует целителя СтарХит.



Напомним, недавно Сеть взорвал документальный фильм Бориса Соболева "Идущие к черту". Картина разоблачила участников программы о магах и колдунах. Также проект подорвал репутацию самого шоу "Битва экстрасенсов".