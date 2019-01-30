Участнику шоу "Битва экстрасенсов" грозили раком за победу
Целитель отмечает, что сложнее всего на проекте ему удавалось выносить прессинг других претендентов на победу. "Было и много "доброжелателей": когда ты уходишь на испытание, а тебе коллеги по цеху говорят на ухо: "Не старайся там, у тебя все равно через год рак будет", – вспоминает звезда шоу "Битва экстрасенсов" предостережение коллеги.
Муранов
отмечает, что не вписывался в пеструю
компанию магов и прорицателей, ведь он
приходил не за победой, а из чистого
любопытства. "Мне
там было, наверно, тяжелее всех. Я был
словно чужой среди своих, я был тем, кто
не хотел побед и ударов, мне было просто
интересно, как это работает", – заметил
он.
По
словам Владимира, когда ситуация дошла
до предела, он захотел покинуть "Битву
экстрасенсов". Однако продюсеры уйти
ему не позволили, они пригрозили штрафом в полмиллиона рублей. "Откуда
у меня такие деньги, когда я принимал
людей за "конфеты",
– заметил целитель.
Муранов вспоминает, что испытания на "Битве экстрасенсов" на самом деле длились часами. Все, что не вписывалось в сценарий, вырезалось, и в итоге в эфир выходила одна-две минуты от первоначального материала.
"Доходили
до меня слухи и о подставных людях в
проекте, но это лишь слухи, как и то, что
сейчас говорит фильм об экстрасенсах.
Проект очень интересен с точки зрения
познания о нас о людях, насколько мы все
необычны и сколько каждому даровано,
если бы он не был под углом зрения всех
этих криминальных историй, а сделали
бы его с учеными, физиками, докторами,
уверен многое бы за эти годы можно было
бы изучить",
– цитирует целителя СтарХит.
Напомним, недавно Сеть взорвал документальный фильм Бориса Соболева "Идущие к черту". Картина разоблачила участников программы о магах и колдунах. Также проект подорвал репутацию самого шоу "Битва экстрасенсов".
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