Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл

Последнее время британская королевская семья страдает из-за слухов о конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская испытывает сильный стресс по данному поводу и даже перестала нормально питаться.



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