Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл
Таблоиды уже не первый месяц пишут о сложном характере Меган Маркл. Есть версия, что именно после конфликта с Кейт Миддлтон герцог и герцогиня Сассекские покидают Кенсингтонский дворец и переезжают в новую резиденцию, пишет "Экспресс газета".
Дошло и до того, что пару не пригласили на день рождения герцогини Кембриджской. Разлад во взаимоотношениях с родственницей отразился на самочувствии Кейт Миддлтон. Из-за стресса супруга принца Уильяма почти не может есть, передает Teleprogramma.pro.
Осведомленные источники сообщают, что Миддлтон исхудала, как никогда. "Она стареет буквально на глазах. Все знают, что это из-за Меган", – заявил инсайдер.
Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская устроила вечеринку в честь своего дня рождения. Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри не значились в списке гостей.
Совсем недавно Кейт Миддлтон исполнилось 37 лет. Важную дату она решила отпраздновать, устроив частную вечеринку в загородном доме в деревне Анмер в Норфолке. Мероприятие посетили близкие друзья Кейт Миддлтон. Среди гостей не оказалось герцога и герцогини Сассекских. В то время супруги предпочли отдых за границей.
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