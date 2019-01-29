Кейт Миддлтон вышла раздетой на мороз
Ненастье никак не сказалось на настроении Кейт и ее благоверного. Члены королевской семьи с радостью пообщались с местными жителями. Сотни человек собрались, чтобы поприветствовать герцога и герцогиню.
Для визита в Данди Миддлтон выбрала тонкое пальто в сине-зеленую клетку от Александра МакКвина. Наряд идеально сидел на фигуре, подчеркивая тонкую талию Кейт. Образ знаменитость дополнила плотными черными колготками, туфлями-лодочками, перчатками и зеленой сумочкой.
Отметим, что супруга принца очень выделялась на фоне укутанных в пуховики, шапки и шарфы обывателей. Кейт оделась явно не по погоде.
По поведению Миддлтон не было понятно, чувствует ли она дискомфорт от того, что вышла раздетой на мороз. Она улыбалась и проявляла ко всем искренний интерес.
Добавим, что свой визит в город монаршая чета начала с посещения музея. Его здание только отстроили, поэтому Кейт и Уильяму выпала честь официально объявить о его открытии. Также герцог и герцогиня посетили реконструированную набережную, на восстановление которой власти потратили один миллион фунтов стерлингов. Побывали они и на заводе по производству шин Dundee Michelin, там знаменитости пообщались с рабочими и приняли участие в заседании акционеров. Об этом сообщает Hello.
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