Плюнувшая на королевские традиции Маркл поблекла на фоне грациозной Миддлтон

Эксперты продолжают обсуждать главный скандал в королевской семье. Известный журналист уверен, что у Меган Маркл нет шансов обойти Кейт Миддлтон по популярности.

Поклонники британской монархии стали сравнивать поведение двух герцогинь сразу после того, как бывшая актриса вышла замуж за принца Гарри. Эксперт Йоми Адегок утверждает, что Меган Маркл воспринимается фанатами как "диснеевская злодейка". Они всегда будут относиться к ней требовательнее и строже, чем к жене Уильяма.

"Ей приписали образ диснеевской злодейки – разведенной женщины с афроамериканскими корнями и любовью к черным платьям (серьезное нарушение протокола). Возлюбленная принца Гарри никогда не будет иметь успеха у публики. Хотя герцогини часто ведут себя одинаково, реакция поклонников может быть очень разной. Кейт тоже неоднократно нарушала протокол – носила юбки выше колена, но критики не разносили ее так сильно", – написала Адегок в статье для The Guardian.

Конфликт между герцогинями привел к тому, что сыновья принцессы Дианы перестали ладить друг с другом. Меган Маркл и принц Гарри сообщили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец. Пара жила в Ноттингемском коттедже рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Сассекские переберутся в Фрогмор-хаус в Виндзоре, который находится в 20 милях от дома старшего сына принца Чарльза.

Более того, бывшая актриса отказалась рожать ребенка в частном корпусе Lindo Wing в госпитале Святой Марии. Именно здесь появились на свет трое наследников Кейт Миддлтон: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Эта новость в очередной раз укрепила слухи о вражде королевских особ.