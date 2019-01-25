Когда родится первенец Маркл и принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, как проходит ее беременность. Супруга принца Гарри ждет не дождется появления наследника.

С тех пор как Кенсингтонский дворец объявил об интересном положении герцогини, среди поклонников королевской четы не утихают споры, когда же августейший малыш появится на свет. Ранее таблоиды писали, что это произойдет в конце мая, а может и раньше, есри предположить, что беременность наступила до брака.

Устав от догадок и сплетен поклонники решили уточнить эту информацию у самой Меган Маркл. Во время недавнего визита герцогини в город Биркенхед, фанатка попросила герцогиню рассказать о самочувствии. 37-летняя супруга принца отметила, что скорее всего, ее малыш появится в конце апреля.

"Мы спросили ее, как проходит беременность. Она ответила, что уже на шестом месяце, и дотронулась до своего живота", – рассказала журналистам Карла Ганди, которой удалось побеседовать со звездой.

Отметим, что точная дата пока не известна даже самой Меган, но уже понятно, что это будет особенный для королевского семейства день. Однако у крохи есть все шансы разделить свой день рождения с кем-нибудь из кузенов.

К примеру, 23 апреля отметит свой первый день рождения младший наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи. Если же малыш попросится на свет раньше положенного срока, то задувать свечи на торте он будет с кузиной принцессой Шарлоттой – дочери Кейт и Уильяма исполнится четыре года. Кроме того, 29 апреля 2011 года герцог и герцогиня Кембриджские сыграли свадьбу. Об этом сообщает People.