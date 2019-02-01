"Поцелуй в лобок, отрежь ресницы": экс-участница об унижениях на шоу "Дом-2"
"Хочется раскрыть всем великую тайну "острова любви" именно в кавычках, потому что я назвала бы это островом пыток (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Хуснутдинова в личном Instagram.
Ниже Валерия рассказала, что очень пожалела о своем решении пойти на "Дом-2". Продюсеры телестройки манипулировали девушкой – сначала заставили ее врать о беременности, а после демонстративно ее разоблачили.
"Все вы забыли, что тест я сделала лишь потому, что его мне принесла другая участница по просьбе редакторов. Сначала, я подумала, что они переживали за мое здоровье, так как я ездила за день до этого в больницу из-за проблем с желудком. Но, как оказалось позже, это была очередная тема, которую нужно было развить", – заметила бывшая жительница "Острова любви".
По словам Хуснутдиновой ее просто использовали. "Потому что на тот момент на острове обсуждать было вообще нечего, и я абсолютно не рада, что мне подарили эту черную популярность за счет мнимой беременности", – добавила она.
После звезда "Дома-2"рассказала, что участники очень боятся конкурсов. Редакторы шоу, ощущая свою безнаказанность, издеваются и унижают жителей телестройки: "там задания а ля: поцелуй в лобок, съешь гавно, отрежь ресницы". Многих девочек, по мнению Валерии, организаторы намерено выставляют падшими женщинами.
Хуснутдинова признается, что ее жизнь на Сейшелах была невыносимой. Она очень хотела покинуть остров – переехать на Поляну или вернуться домой. "Это самое неприятное место, в котором я когда либо была", – добавила экс-участница шоу "Дом-2".
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