Закатившую истерику звезду "Дома-2" предложили выгнать с проекта

Участница скандального реалити-шоу Милена Безбородова вновь поссорилась со своим возлюбленным Ильей Безусом. Видеозапись скандала появилась на странице фанатского аккаунта "Дома-2" в Instagram.



На записи Милена просит Алексея, чтобы он ответил на ее объятия. Но мужчина остается равнодушен к просьбе девушки. "Почему ты меня не можешь обнять? Почему?" – кричит участница "Дома-2" и начинает бить своего спутника. "Я же объяснил тебе, что не хочу", – ответил Безус, после чего обиженная героиня ушла от операторов.

Некоторые пользователи встали на защиту девушки и обвинили мужчину в том, что он относится неуважительно к своей избраннице. "Это надо в такого тирана влюбиться? За что? Неужели девушка недостойна даже объятий? Будь ты немного поласковее, повнимательнее к своей девушке и все будет хорошо и истерик не будет. Каждая женщина хочет быть любима, желанна и получать хоть чуточку внимания", "Мне жаль ее. Леша издевается над ней постоянно", – отметили они.

Большинство подписчиков осудили поведение героев телешоу "Дом-2" и посоветовали создателям проекта выгнать этих участников. "Гоните эту психичку. Такое противно смотреть", "Ей нужен психолог!", "Уберите эту больную девочку с проекта. Ее нужно лечить. Уже противно смотреть ее противные истерики и противный голос", "Как они уже достали! Выгнать их надо!", "Стыд и позор!" – писали возмущенные комментаторы.