Вышвырнутая из "Дома-2" любовница заявила о беременности от Гуфа

Бывшая участница "Дома-2" Яна Шевцова заявила о своей беременности от рэпера Гуфа. Судя по всему, артист не рад предстоящему отцовству.

Еще несколько недель назад екатеринбурженка Яна и не думала о материнстве. Девушка штурмовала телепроект "Дом-2". Красотка заявляла, что будет бороться сразу за двух участников телестройки – Захара Саленко и Артема Сороку.

Чересчур откровенное поведение и скандал со звездой "Дома-2" Лерой Фрост не позволили Шевцовой задержаться на проекте. Девушку просто-напросто вышвырнули за ворота.

К слову, Яна не оставляет попыток стать популярной персоной. Теперь она рассказывает, что беременна от рэпера Гуфа. Якобы, еще будучи участницей телестройки, она встречалась с артистом.

"Я беременна от Леши. Как так получилось? На выходных я часто ездила к нему. Теперь у нас с ним будет малыш", – написала Яна в Stories своего Instagram.

Девушка отмечает, что не знает точно срок своей беременности. В больницу она не обращалась, только сделала тест.

Однако после Шевцова опубликовала запись, которая насторожила фолловеров. Яна выложила реакцию артиста на весть о скором отцовстве. "Что ты хочешь? Может, дать тебе денег на аборт?" — говорит Гуф.

Однако экс-участница телестройки не устает утверждать, что все у нее отлично. "Ему просто не нравится, что я рассказываю о ребенке. Он просто мне пригрозил, что заставит прервать беременность, если я продолжу делиться подробностями наших отношений", – заявила она.

Ранее героиня "Дома-2" уже рассказала о своих романтических отношениях с популярным исполнителем Гуфом. В то время он встречался с солисткой A'Studio Кети Топурией. Шевцова сообщила, что неверный музыкант сам настаивал на частых встречах, после чего решил прекратить общение, пригрозив расправой. Об этом сообщает StarHit.

