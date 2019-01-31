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"Закройте ее в конюшне!": пышку из "Дома-2" распекли за истерику

Иосиф Оганесян и Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна состоялась в декабре прошлого года. С тех пор в семье участников "Дома-2" стали все чаще случаться конфликты. Видеозапись очередной ссоры появилась несколько часов назад в фанатском аккаунте телепроекта.
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Звезда шоу обвинила супруга во лжи и пригрозила разводом. "Как мне с тобой жить после таких слов? Зачем ты мне врешь? Зачем мне развод? Меня не устраивает это все!" – заявила Саша Черно. По словам героини "Дома-2", Иосиф Оганесян совсем не хочет обсуждать с ней совместные планы на будущее и намеренно прикрывается депрессией.

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Участник проекта предложил жене решить вопрос мирно, но она отвергла его просьбу. "Я говорил тебе вчера, Саша, я люблю тебя, какие бы ни были провокации, мы все их переживем вместе!" – отметил он. Когда Иосиф попытался уйти, Саша схватила его за руку и посадила на место. "Вот опять ты уходишь!" – закричала она.

Многие пользователи раскритиковали поведение звезды "Дома-2" и назвали его непозволительным. "Закройте уже ее в конюшне!", "Невыносимая женщина!", "Тошнотворная она", "Какое мерзкое лицо", "Почему она решила, что весь мир должен вокруг нее крутиться? Почему все должно быть так, как она хочет?", "Невыносимо на нее смотреть", "Ей нужно нервы лечить", "Когда она уже закроет свой рот?", "Эта особа отбивает желание смотреть проект", – писали возмущенные комментаторы. 

Автор: Евгения Евгеньевна31 января 2019, 19:23

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