"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву

Сергей Лавров не согласен с замечанием музыкального эксперта Сергея Соседова. По мнению последнего, артистам в возрасте надо уходить со сцены как можно скорее. Дескать, смотреть на Аллу Пугачеву, которая "еле дышит", зрителям неприятно.
В ответ Лавров заявил, что в других странах исполнителей, которые создавали музыкальную историю, ценят и любят. В пример концертный директор привел итальянского композитора, аранжировщика и дирижера Эннио Морриконе. На родине музыканта, которому, к слову, 91 год, со сцены не прогоняют. Он уже несколько раз прощался со зрителем и все равно возвращался с концертами. Морриконе публика всегда встречает овациями.
"Я был на его концерте. Он тоже с трудом ходит, но об этом даже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность. И когда видишь Аллу Пугачеву, понимаешь, что она сделала музыкальную культуру нашей страны. На ее песнях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили, влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это то же самое, что Ленина из Мавзолея вынести", – цитирует Лаврова сайт "Комсомольская правда".
Концертный директор добавил, что Алла Пугачева и София Ротару – символы целой эпохи. Их песни любят не только пожилые, но и молодежь. Зрители голосуют за знаменитостей рублем, не зря на концертах артисток аншлаг, а у программ с их участием большой рейтинг.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
Пожелания от Аиды Ведун
Мужской запах...
Русские мужики в постеле - барахло