"Опустившей" Бузову Пугачевой дали смачного пинка

Похоже, растущая популярность Ольги Бузовой не оставляет Примадонну равнодушной. Алла Борисовна попросила руководство Первого канала не допускать поющую ведущую на новогодние огоньки. По мнению супруги комедианта Максима Галкина, главное зимнее торжество страны – семейный праздник, на котором "трясти арбузами" неуместно.
Примадонна отметила, что Ольга не певица. "Женщина, которая поет", считает, что у звезды реалити-шоу "Дом-2" недостаточно вокальных данных для полноценных выступлений, тем более на мероприятиях, которые требуют пения вживую. Своими высказываниями Пугачева "опустила" Бузову.
Несмотря на сообщения в прессе, некоторые не поверили в возможность такого развития событий. Одна из самых обсуждаемых певиц в России не может быть забыта в праздничную ночь. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян озвучил свою точку зрения.
"Странная какая-то история. Я почему-то не верю, что Пугачева могла подобную просьбу озвучить, хотя не исключаю, что сейчас подписчики Бузовой могут запросто организовать флешмоб "Я/Мы Ольга Бузова". Да, ранее проскакивали новости, что Пугачева не в восторге от Ольги, но мне почему-то кажется, что именно Бузова станет ее преемницей", – высказался эксперт, тем самым отвесив Примадонне смачного пинка.
"Голос тут ни при чем. Уж очень Оля пробивная и в этом очень похожа на Аллу Борисовну в прошлые годы. А насчет огоньков – все и так запомнят прошлогоднее выступление Бузовой с Петросяном. Это было очень комично", – подытожил Манукян.
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