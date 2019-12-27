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Шоу-бизнес

"Опустившей" Бузову Пугачевой дали смачного пинка

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Певица Алла Пугачева, по всей видимости, точит зуб на молодую коллегу Ольгу Бузову. Эксперт решил высказаться по поводу неоднозначной ситуации.
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Похоже, растущая популярность Ольги Бузовой не оставляет Примадонну равнодушной. Алла Борисовна попросила руководство Первого канала не допускать поющую ведущую на новогодние огоньки. По мнению супруги комедианта Максима Галкина, главное зимнее торжество страны – семейный праздник, на котором "трясти арбузами" неуместно.

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Примадонна отметила, что Ольга не певица. "Женщина, которая поет", считает, что у звезды реалити-шоу "Дом-2" недостаточно вокальных данных для полноценных выступлений, тем более на мероприятиях, которые требуют пения вживую. Своими высказываниями Пугачева "опустила" Бузову.

Несмотря на сообщения в прессе, некоторые не поверили в возможность такого развития событий. Одна из самых обсуждаемых певиц в России не может быть забыта в праздничную ночь. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян озвучил свою точку зрения.

"Странная какая-то история. Я почему-то не верю, что Пугачева могла подобную просьбу озвучить, хотя не исключаю, что сейчас подписчики Бузовой могут запросто организовать флешмоб "Я/Мы Ольга Бузова". Да, ранее проскакивали новости, что Пугачева не в восторге от Ольги, но мне почему-то кажется, что именно Бузова станет ее преемницей", – высказался эксперт, тем самым отвесив Примадонне смачного пинка.

"Голос тут ни при чем. Уж очень Оля пробивная и в этом очень похожа на Аллу Борисовну в прошлые годы. А насчет огоньков – все и так запомнят прошлогоднее выступление Бузовой с Петросяном. Это было очень комично", – подытожил Манукян.

Автор: 27 декабря 2019, 11:39
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Народная артистка ЦК КПСС
Ответить
У Бузовой, не было мамки- покровительницы, как у шептуньи Орбакайте! Которую Пугалкина совала во все концерты и сборно- разборные! Ультимативно это делала! Бузова свои трудом, сама себя создала! И с Останкинской телебашни " делала" на Пугачиху! Хватит падать на колени и целовать копыта какой- то хабалке, которая свой творческий путь смастерила через постель, раздвигая свои ноги, перед выгодными людьми. Халё- малё, Аллуня! Отдыхай или спи спокойно. Как тебе угодно.
Дина Дернер
Ответить
Ольга Бузова, как и Маша Распутина, Земфира, Ваенга, не стала "водить" хороводы вокруг постоянно- поддатой самозванки Примадонны и попала внемилость к старой бандерше.
У Бузовой- не достаточно вокальных данных? А у Орбакайте, они есть ?
Алла Борисовна, малая! Хрипи, сморкайся и кашляй- дальше. Твой век завершён и прекратите биться в агонии. Хватит учить петь, " благославлять" на творческий путь и давать советы!
Кто ты такая? Отработанный материал вчерашнего дня!
Гость
Ответить
Проплаченный Манукян опять тут как тут))Видимо, он на окладе у Арчера))
1

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