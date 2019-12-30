"Еле дышит": эксперт о состоянии Аллы Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал последние выступления Аллы Пугачевой. По мнению специалиста, Примадонне непозволительно выходить на сцену в ее состоянии.

В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" обсуждались самые знаковые события уходящего 2019 года. Зашла речь и о юбилее Аллы Пугачевой. В апреле Примадонне исполнилось 70 лет. Артистка отметила это грандиозным сольным концертом в Кремлевском дворце.

Цены на ее выступление из-за перекупщиков подскочили буквально до небес. Отдельные билеты стоили несколько сот тысяч рублей. В результате разразился жуткий скандал. В ноябре Примадонна дала аналогичный концерт в Минске. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алле Пугачевой и вовсе не нужно было выступать.

"Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть. Вижу эфиры, трейлеры. Она еле стоит на кадрах. Артист не имеет права выходить к зрителю немощным. Нужно уважение к профессии", – заявил эксперт.

Досталось и Николаю Носкову. В начале декабря он выступил после того, как был сражен инсультом. По мнению Сергея Соседова, не нужно было устраивать этого концерта. "Убежден, что такие люди должны показывать себя на пике формы", – заключил специалист.

Интересно, что с ним в некотором плане согласился певец Прохор Шаляпин. Исполнитель народных песен высказал мнение, что должна происходить смена артистов на эстраде, определенная преемственность. "Сцена – не место для жалости. Эти эстрадные звезды какие-то все озлобленные. Они не понимают, что их время ушло. Народ откровенно ненавидит этих артистов. Дайте на сцену выйти другому поколению", – призвал он.