"Может умереть на сцене": Иосиф Пригожин откровенно о сдавшей Алле Пугачевой

Муж певицы Валерии уверен, что артист вправе сам решать, когда закончить музыкальную карьеру. Слова Сергея Соседова о неуместности концертов пожилых российских звезд Иосиф Пригожин считает недопустимыми.
Больше всех досталось Алле Пугачевой, ужаснувшей критика физической формой. Такого же мнения придерживается и Прохор Шаляпин, порекомендовавший опытным коллегам освободить место молодым.
Иосиф Пригожин уверен, что у певцов нет возраста. Они уходят тогда, когда считают нужным. "Артист — человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", – приводит слова продюсера "Взгляд". Он добавил, что не понимает людей, которые пытаются обесценить настоящих звезд.
Напомним, Сергей Соседов заявил, что Алле Пугачевой не нужно было выступать в честь своего 70-летия. "Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть", – высказался критик. Он считает, что артист не имеет права выходить к зрителю немощным. Иосиф Пригожин с ним категорически не согласен.
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