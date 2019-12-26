Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице

Бывшая солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо была госпитализирована летом 2018 года с подозрением на кровоизлияние в мозг. Артистку без сознания нашли дома. Певицу сразил инсульт, и она впала в кому. Далее данные разнятся: солист "Фристайла" Сергей Кузнецов в ноябре утверждал, будто нет положительных новостей, а лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, будто певица очнулась. В одном они сошлись – состояние Нины Кирсо вызывает опасения.
Между тем в Сети мистически настроенные пользователи судачат, будто зря она сфотографировалась с Владимиром Зеленским. В мае 2018 года артистка обнародовала снимок с ним и написала: "Вова – это что-то! Суперэнергетика!" Едва опубликовав фото, Нина Кирсо оказалась на больничной койке.
Интернет-пользователи провели аналогию с актрисой Анастасией Заворотнюк, прославившейся благодаря роли заводной Виктории Прутковской из сериала "Моя прекрасная няня". Дескать, после съемок с Владимиром Зеленским в картине "Служебный роман. Наше время" и поздравления его с высокой должностью – президента Украины – артистка попала в больницу с жутким диагнозом.
По некоторым данным, Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Члены семьи актрисы – муж, фигурист Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майк, мать Валентина Борисовна – не комментируют новости о ее состоянии. Это их принципиальная позиция. Не распространяются о здоровье певицы и родственники Нины Кирсо.
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