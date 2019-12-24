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Как у Заворотнюк: вид Долиной напугал народ

Лариса Долина. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой. Несмотря на то что артистка буквально сияла от счастья, ее вид обеспокоил наблюдательных фанатов.
прочитано 605 раз

На днях Лариса Долина в сопровождении единственной наследницы Ангелины и внучки Александры посетила детское новогоднее представление. Для выхода в свет 64-летняя исполнительница выбрала светлую рубашку, а волосы убрала в гладкую прическу. Образ артистка дополнила очками в золотой оправе.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Дочь обнародовала снимок, сделанный во время спектакля. "На первом фото видно кто самый довольный☺️спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум! Спасибоооо (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила Ангелина.

Поклонники рассыпались в комплиментах семейству. Но нашлись и такие интернет-пользователи, кто умудрился встревожиться от вида Ларисы Долиной. Особо наблюдательные поклонники умудрились разглядеть на теле артистки шрам. Якобы ворот рубашки не смог скрыть подозрительную отметину. Встревоженные фанаты начали обсуждать, что этот шрам похож на тот, что ранее обнаружили на последних фото Анастасии Заворотнюк, когда артистка посетила презентацию ювелирного бренда.

Тогда на груди знаменитости заметили надрез как после взятия тканей для биопсии с целью диагностирования рака. А позже выяснилось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется, предположительно, с опухолью мозга. Поклонники Ларисы Долиной опасаются, что и у их любимицы проблемы со здоровьем.

По ней этого не скажешь. В последнее время, наоборот, популярная исполнительница выглядит очень свежо и моложаво. Если артистка выходит в свет, то неизменно оказывается в центре внимания, причем не только благодаря своей бешеной энергетике, но и прекрасному внешнему виду.

Автор: 24 декабря 2019, 10:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Страшная, как смерть. <цензура>@@@@@дец
1

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