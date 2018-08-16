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"Молимся": Разин показал новое фото впавшей в кому российской певицы

Андрей Разин. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о состоянии перенесшей в июне инсульт солистки группы "Фристайл". Нина Кирсо до сих пор не пришла в себя.

Продолжение: Бесстыжий Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
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На своей странице в Instagram Разин рассказал, что он вместе своими знакомыми молится за судьбу певицы. Продюсер – близкий друг Кирсо, с которой много лет поддерживал связь.

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Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

По словам Андрея, состояние артистки по-прежнему плачевное. Из комы 55-летняя женщина до сих пор не вышла.

В комментариях поклонники отметили, что тоже молятся за исполнительницу. Они пожелали ей скорейшего выздоровления. Врачи пока не дают прогнозов по поводу состояния Кирсо и сроков ее восстановления.

Как писали Dni.Ru, певицу Нину Кирсо госпитализировали 2 июня. Была проведена операция, после которой она оказалась в коме.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Коллега артистки по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ", - рассказал он.

Напомним, группа "Фристайл" была образована в 1988 году в Полтаве. Фронтменом был Вадим Казаченко, но в 1991-м певец покинул коллектив.

Автор: Валерия Нарская16 августа 2018, 14:18

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