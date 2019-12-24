Чехова с блаженной улыбкой показала тренировку интимных мышц

В кадре Анфиса позирует на специальном кресле, которое позволяет ей в полной мере насладиться процессом. Звезда отечественного шоу-бизнеса пришла в специализированную клинику, чтобы поправить женское здоровье и опробовать аппарат, который позволяет подтянуть интимные мышцы.
"Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверенна, что многим это будет полезно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье. Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт🙈", – отметила Чехова.
После 40 лет многие женщины действительно сталкиваются с указанными проблемами. Расписывать, что к чему, знаменитость не стала, уточнив, что 30% ее аудитории – мужчины.
"И вот, наконец, впервые в России, в клинике у моей подруги-первопроходца появилось волшебное кресло. Посмотрите на фото. Выглядит как обычное кресло. Уютно устраиваешься в нем не снимая одежды, и тут включаются электромагнитные волны, при помощи которых происходит глубокая стимуляция интимных мышц. Сокращаются они в сотни раз интенсивней, чем при выполнении упражнений Кегеля – около 10 000 сокращений за 28 минут", – рассказала Анфиса.
Телеведущая подчеркнула, что процедура не только безболезненная, но и очень приятная, о чем свидетельствует ее выражение лица на снимках. По словам Чеховой, достаточно десяти сеансов, чтобы восстановить эластичность интимных мышц.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто есть кто.
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый