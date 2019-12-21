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У пережившей жуткую трагедию Чеховой опускаются руки

Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Анфиса Чехова решила рассказать поклонникам о том, как прошел минувший год. Звезда призналась, что все шло наперекосяк. 
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Несколько лет назад Чехова взяла в привычку накануне дня рождения ходить к астрологу, чтобы узнать, в каком месте лучше всего праздновать. Однако в последний раз что-то пошло не так.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

"В прошлый ДР астролог отправила меня в Ванкувер, пообещав мне самый лучший год в моей жизни. Год был одним из худших. Были потери, разочарования и внутренние метания, с периодическим отсутствиям интереса к жизни, к людям, и, особенно, к роду и сфере моей деятельности (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. – Прим. ред.)", – призналась звезда в своем "Инстаграм". 

Поначалу может показаться, что у Чеховой опускаются руки, но, справедливости ради стоит отметить, что знаменитость сохранила и долю оптимизма. "Но, несмотря на все минусы этого года, я еще раз осознала, что все происходящие негативные события, не лишают меня общего ощущения внутреннего Счастья и Благодарности Высшим силам за все, что я имею! Я понимаю, что Жизнь – это не сплошной позитив, и феерия радости, удачи и побед! Иногда, судьба вмешивается и ломает все твои планы, или отнимает у тебя то, что ты любил и во что верил", – добавила она. 

Стоит отметить, что в этом году Чехова пережила жуткую потерю. Cмерть ее отца Александра Ивановича Корчунова стала для звезды настоящим потрясением. 

21 декабря 2019, 11:28
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Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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