Полуголая Анфиса Чехова разочаровала фанатов

Светская львица называет себя "бельевистой". Если нудисты предпочитают оставаться совсем голыми, то актриса предпочитает надевать шикарное нижнее белье.
"Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать", – призналась Чехова.
Оказалось, Анфиса в очередной раз всего-навсего рекламирует шоурум. Поэтому многие подписчики уверены, что такая любовь к кружеву вызвана лишь кругленькой суммой, которую телеведущая получает за свои услуги.
Многие фолловеры стали оставлять грязные комментарии. Собственно, этого и следует ожидать, когда регулярно демонстрируешь свое неприкрытое тело. "Анфиса, как все банально! Зачем нам твое нижнее бель? Давай без!", "Лучше без белья чтоб было эффектно!", – оставляли похабные предложения фанаты.
"Нудизм интереснее будет... Переквалифицируйтесь уже", – иронично посоветовал пользователь Сети.
Кроме того, по данным "Экспресс газеты", в Сети активно распространяются слухи, что Чехова подрабатывает эскортом. В таком случае "полуобнаженные" снимки являются неотъемлимой частью ее работы.
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