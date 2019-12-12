Анфису Чехову обвинили в наглой лжи

Ведущая Анфиса Чехова борется за бодипозитив. Она убеждает женщин принимать себя такими, какие они есть, и не следовать на поводу у модных тенденций.

Сама артистка, по мнению пользователей Сети, часто прибегает к помощи фотошопа. На этот раз знаменитость уличили в том, что она замазывает на снимках пупок.

"Зачем вечно свой пупок замазываете? Во всех интервью с пеной у рта говорите: "Полюбите себя, свое тело!" А сами даже себя естественную показать не можете. Как можно так себе противоречить? Люди не идиоты, чтобы их так обманывать!" – возмутился критик.

К слову, сыр-бор начался после того, как Анфиса Чехова опубликовала новую серию кадров в своем инстаграм-аккаунте. На них она позирует в черном бикини и солнечных очках в роскошном бассейне. Ее длинные волосы закручены в афрокудри.

"Оман, в отличие от многих арабских государств, славится красивой природой! Честно говоря, здесь на побережье можно подумать, что ты на Маврикии или на Бали", – поделилась Чехова.

По ее словам, на территории отеля, где они остановились, на деревьях сидят большие разноцветные попугаи. На пляже тут и там бегают маленькие крабики, как на Мальдивах. В небе можно увидеть пеликана.