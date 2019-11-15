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Беременную Самойлову готовят к смертельно опасной операции

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова мать трех прекрасных ребятишек. Она намерена рожать четвертый раз, и врачи вовсю готовят супругу Джигана к новой смертельно опасной операции.
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На своей странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе "Сторис" Оксана устроила серию ответов на вопросы поклонников. Девушка призналась, что намерена рожать в четвертый раз посредством кесарева сечения. Ранее три ненаглядных чада знаменитой пары появились на свет этим же методом, и врачи всерьез обеспокоены, что следующая операция может стать для Самойловой фатальной.

Впрочем, девушка поспешила успокоить фанатов. Она отметила, что в современном мире вполне возможно не только четвертое, но и пятое, и шестое кесарево сечение. Да, нельзя исключить того, что это действительно небезопасно для жизни будущей мамочки, однако квалифицированные специалисты способны провести подобную операцию без серьезных последствий. Оксана надеется, что все пройдет хорошо.

Тем не менее пользователи беспокоятся о состоянии знаменитости. Они утверждают, что рожать традиционным способом гораздо безопаснее, и интересуются, почему супруга Джигана отказалась от этого метода.

Самойлова дала ответ и на этот вопрос. Она рассказала, что во время первого опыта деторождения у нее была слабая родовая активность. Девушка тужилась на кресле порядка 20 часов, что стало серьезным стрессом для организма. Медики приняли решение делать кесарево сечение. Оксана уточнила, что хирургическое вмешательство проводили под общим наркозом.

Автор: 15 ноября 2019, 08:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана

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