Беременная жена Джигана подхватила вирус накануне родов

В личном микроблоге модель разместила несколько видеозаписей, на которых рассказала о самочувствии. По словам супруги Джигана, опасный вирус подхватила вся семья. "Мы все заболели одновременно. И Лея, и Майя, и Ариель, и мама", – поделилась Оксана Самойлова.
Несмотря на болезнь, беременная модель не отложила важные дела. "Даже болезнь не остановила меня, чтобы приехать на работу", – рассказала она. Многие пользователи всерьез испугались за здоровье Самойловой. Они призвали ее остаться дома и сосредоточиться на лечении.
Ранее жена Джигана сообщила, что беременность дается непросто. "У меня полный набор адских осложнений, начиная от полного предлежания и заканчивая отслойкой с гематомами", – призналась модель. Оксане пришлось провести в больнице несколько дней.
Напомним, что о грядущем пополнении в семье Джигана стало известно в конце октября. В окружении пары рассказали, что роды ожидаются в феврале. У супругов есть трое детей: восьмилетняя Ариель, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.
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