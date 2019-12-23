Смертельно больной Анастасии Заворотнюк дали три недели

О том, что происходит с Анастасией Заворотнюк, ходят разные слухи. Своим мнением поделился известный знахарь.

Целитель Александр Ручкин стал настоящей звездой после того, как снялся в программе "Новые русские сенсации". Люди со всей страны буквально повалили к нему, когда репортеры рассказали о его уникальных способностях. Впрочем, сам Ручкин считает себя самым обычным человеком, которому, впрочем, дано только одно преимущество – видеть чуть больше, чем другим.

В новом выпуске программы было рассказано о том, как знахарь помогает людям, а также ему была показана фотография актрисы Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком головного мозга. Рассмотрев изображение артистки, Ручкин отметил, что не видит у нее опухоли. Целитель уверенно заявил, что у актрисы нет онкологии.

Он поставил совершенно другой диагноз Анастасии Заворотнюк. "Видимо, Анастасия перенесла какой-то большой стресс, было напряжение, ЦНС находится в коре головного мозга, она дала сбой…" – объяснил Ручкин.

Также он опроверг самые печальные прогнозы. Знахарь убежден, что актриса скоро выкарабкается. "Улучшения будут, но не раньше чем через три недели. Улучшения будут! Она уже начинает себя чувствовать лучше. От первоначального заболевания до сейчас – ей становится лучше. К ней возвращаются силы, идет здоровье... С ней будет все нормально, поверьте", – обнадежил встревоженную общественность целитель.

По словам Ручкина, смерть Анастасии Заворотнюк не грозит. "Она выздоровеет, будет чувствовать себя прекрасно, продолжать дальше сниматься в кино и жить обычной здоровой жизнью", – дал оптимистичный прогноз знахарь.