"Гори в аду!": взбешенный Павел Прилучный набросился на журналиста

В одном из интернет-изданий сообщили, что за драками звездной пары наблюдают их дети: сын Тимофей и дочка Мия. Эта информация сопровождалась кадрами небольшой разборки между детьми Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, происшедшей из-за пустяка. В статье говорилось о том, что наследники перенимают манеру общения своих знаменитых родителей.
Павел Прилучный был взбешен тем, что в обсуждение грязных слухов о рукоприкладстве теперь втянули его детей. Он обратился к автору публикации, набросившись на него грубыми словами. "Злобная тварь! Гори в аду!", – написал актер в сторис своего "Инстаграм".
О том, будет ли Павел Прилучный добиваться наказания для издания через суд, пока неизвестно. Примечательно, что жена артиста никогда не скрывала, что их семейная жизнь наполнена итальянскими страстями. Муцениеце говорила, что они с мужем могут эмоционально выяснять отношения.
Напомним, первые слухи о том, что звезда пострадала от рук Павла Прилучного, появились в СМИ прошлой зимой. Тогда пресса сообщала, что артистка якобы вызвала полицию из-за побоев супруга. Однако позже эта информация была опровергнута.
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