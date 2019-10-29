"Хватит петь, сиди дома!": ревнивый муж отчитал огорошенную Жасмин

Трудно поверить, но Жасмин выступает уже ровно двадцать лет. Она получила множество престижных наград, собирает полные залы. Но, оказывается, ее эстрадная карьера могла внезапно обороваться. В этом она призналась корреспонденту "Дни.ру" за кулисами грандиозного концерта по случаю 23-летия телеканала МУЗ-ТВ в Кремле.

В 2011 году супругом певицы стал бизнесмен Илан Шор. Правда, стремление красавицы-супруги выступать он оценил не сразу. "До того, как стать моим мужем, Илан меня очень терроризировал, – вздыхает Жасмин. – Он поставил жесткий ультиматум – сказал, что я только его и что он не хочет, чтобы я работала".

Певица. воспитанная в восточной строгости и подчинении мужчине, уступила любимому и решила посвятить себя всецело ему, быть всегда рядом. Но очень грустила по работе. "Я скучала по студии, концертам, сцене, – признается Жасмин. – Очень тосковала. Илан видел, что сидение дома мне не приносит счастья, что я увядаю без любимого дела как цветок без воды. И муж сдался".

"Илан долгое время не мог понять, почему у меня так много поклонников, почему мне дарят подарки, букеты, – улыбается Жасмин. – Для него было дико: как можно принимать цветы от посторонних мужчин?! Он меня отчитывал постоянно за это, я даже старалась не приносить цветы домой. Но сейчас, к счастью, все понимает. Не могу сказать, что не ревнует – знаки внимания ко мне его все равно задевают. Но, значит, любит, раз ревнует. И теперь сам дарит мне цветов в два раза больше! А вот к украшениям я равнодушна".

Рассказала певица и о жизни наследников: "Маргарита учится в первом классе, сейчас пошла в музыкальную школу. Миша поступил в магистратуру, учится, скоро пойдет работать. Словом, все хорошо!"