"Сейчас главное – здоровье": встревоженная Жасмин отказалась от подарков мужа

На носу Новый год – время подарков и радости. Жасмин надо покупать что-то не только любимому мужу-бизнесмену Илану Шору, но и трем детям. Певица рассказала "Дни.ру" о том, что наметила.
"Моя дочь Маргарита обычно в письмах Деду Морозу просит платья и туфельки, а сын Мирон заказывает машинки. В этом году полицейский автомобиль хочет, – улыбнулась артистка. – Старший, Миша, в последнее время относится как-то ровно к подаркам. Что вручу, тому и рад".
На вопрос о том, что дарит ей супруг, Жасмин ответила уклончиво и как-то тревожно: "Мне это все сейчас неважно, тем более у меня все есть. Главное, чтобы было здоровье".
О Жасмин часто говорят как о миллионерше. Например, дочь певицы ходит в дорогую школу. Год пребывания там, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, стоит почти два миллиона рублей.
"У богатых своих причуды, а я столько не зарабатываю. Хотя, наверное, по доходам и расход. По сравнению с Жасмин я небогат", – ахал в свое время Александр Панайотов, узнав о тратах коллеги.
"Я вовсе не считаю себя богатой, – заверила Жасмин. – Мне на хлеб хватает, и слава богу. А мериться с кем-то кошельками не собираюсь".
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