"Сейчас главное – здоровье": встревоженная Жасмин отказалась от подарков мужа

На новогодней съемке телефестиваля "Песня года" Жасмин исполнила хит "Сильнее огня". А после выступления пообщалась с корреспондентом "Дни.ру".

На носу Новый год – время подарков и радости. Жасмин надо покупать что-то не только любимому мужу-бизнесмену Илану Шору, но и трем детям. Певица рассказала "Дни.ру" о том, что наметила.

"Моя дочь Маргарита обычно в письмах Деду Морозу просит платья и туфельки, а сын Мирон заказывает машинки. В этом году полицейский автомобиль хочет, – улыбнулась артистка. – Старший, Миша, в последнее время относится как-то ровно к подаркам. Что вручу, тому и рад".

На вопрос о том, что дарит ей супруг, Жасмин ответила уклончиво и как-то тревожно: "Мне это все сейчас неважно, тем более у меня все есть. Главное, чтобы было здоровье".

О Жасмин часто говорят как о миллионерше. Например, дочь певицы ходит в дорогую школу. Год пребывания там, судя по информации на официальном сайте учебного заведения, стоит почти два миллиона рублей.

"У богатых своих причуды, а я столько не зарабатываю. Хотя, наверное, по доходам и расход. По сравнению с Жасмин я небогат", – ахал в свое время Александр Панайотов, узнав о тратах коллеги.

"Я вовсе не считаю себя богатой, – заверила Жасмин. – Мне на хлеб хватает, и слава богу. А мериться с кем-то кошельками не собираюсь".