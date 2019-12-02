"У меня выбило мозги": Шурыгина откровенно о разводе

Слухи о том, что в молодой семье происходит нечто нездоровое, появились еще летом. Тогда злопыхатели на все лады упрекали Диану в измене. Девушка долго хранила молчание, однако потом сообщила, что у нее действительно появились чувства к другому человеку.
Тем не менее, спокойно отреагировать на развод блогер не смогла. Сегодня Шлянин в телефонном разговоре сообщил ей, что наконец-то забрал из ЗАГСа свидетельство о расторжении брака. Это известие буквально выбило Шурыгину из колеи, серьезно расстроив.
"Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но рядом Денис, поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами", – передает слова знаменитости издание StarHit. Диана поделилась откровениями с подписчиками своей страницы "Инстаграм".
Блогер заметила, что причиной развода стало ее нежелание иметь детей. По ее словам, Шлянин очень хотел, чтобы в скором времени у него появился наследник, однако девушка еще не готова исполнять родительские обязанности.
Популярные темы форума
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Всем дуракам посвящается
О доброте и милосердии к старикам
СССР всё было хорошо и правильно
Не открываются в темах страницы
Нимфомания
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.