Диана Шурыгина отправилась на отдых с богатым избранником

Любовники открыто демонстрируют чувства друг к другу. По словам брошенного мужа, девушка уже переехала к состоятельному избраннику в Москва-Сити. Теперь же влюбленные отправились в романтическое путешествие.
Диана Шурыгина и Денис Ребров отдыхают в Тель-Авиве. Они выбрали гостиницу с видом на море. Сутки в ней стоят 25 тысяч рублей. "Добрались до Средиземного моря. Это уже наше второе море в Израиле, и песок здесь по сравнению с побережьем Красного просто офигенный", – цитирует блогера Starhit.ru.
Ранее парочка посетила Эйлат. Любовник Дианы Шурыгиной признавался, что получает особое удовольствие от поездки благодаря своей красивой спутнице. По его словам, за неделю легко можно собрать много ярких событий. "Все что понадобится – это найти теплый город на карте и обзавестись не менее горячей компанией", – делился Ребров.
Отметим, слухи о романе Дианы Шурыгиной с блогером появились этим летом. Тогда они улетели в совместный отпуск на Бали. Однако тогда звезда ток-шоу уверяла, что любит только мужа, а с молодым человеком ее связывает лишь дружба.
Напомним, ранее Диана Шурыгина заявила о разводе. Супруги расстались друзьями. Шлянин даже заявил, что раз за экс-возлюбленную. "Он хороший парень, средства для удовлетворения всех потребностей Дианы у него есть… Очень хочу, чтобы она побыла счастливой как можно дольше", – отметил оператор. Любовнику бывшей он посочувствовал: мол, выстраивать отношения с капризной девушкой ему будет трудно.
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