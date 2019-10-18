Шурыгина объяснила развод скукой

Диана Шурыгина решила поделиться с подписчиками своего блога откровением. На днях она заявила, что разводится с оператором Андреем Шлягиным. Теперь девушка подробно рассказала о причинах расставания.
По ее словам, решение было принято обоюдно. Шурыгина призналась, что, когда она выходила замуж, ей было 18 лет, но два года совместной жизни принесли немало неприятных моментов. Были и ссоры, и перемирия, но теперь "отношения перешли в стадию бытовухи", и ей просто стало скучно.
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